Malfitano critico: “Calzona ha inciso in negativo sui cambi. Una cosa mi inquieta”

"Vorrei chiedere ad un allenatore: ma quando stai perdendo 3-1 e al 93’ fai entrare un giocatore, perché lo fai?".

Il giornalista Mimmo Malfitano, ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco', ha parlato del ko del Napoli a Barcellona: "La cosa che mi inquieta è che il Napoli, pronti via, prende due gol in ripartenza. Vai a Barcellona, aspetta un attimo, cerca di capire. Poi siamo tutti bravi a dire che dopo hanno reagito, ma al di là della loro reazione, c’è anche un altro aspetto da valutare: il fatto che il Barça si è acquietato dopo aver fatto due gol. Tant'è vero che che sul 2-1, quando ha avuto la preoccupazione, Xavi ha tolto Christensen e ha messo un giocatore di grande esperienza come Sergi Roberto e hanno fatto 3-4 palle gol.

Sui cambi ha inciso in positivo Xavi e in negativo Calzona. Vorrei chiedere ad un allenatore: ma quando stai perdendo 3-1 e al 93’ fai entrare un giocatore, perché lo fai? Quella per me è una mortificazione per Ngonge, queste cose si facevano 50 anni fa!”.