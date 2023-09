Malfitano: “Dobbiamo sostenere Garcia! Il Napoli ha tutto per lottare fino in fondo”

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “L'unica cosa positiva di questa trasferta in Portogallo è stato il risultato. E forse potrebbe tornarci utile in futuro. È chiaro che la partita ha presentato disfunzioni tattiche e del rendimento dei singoli. Secondo me lì dove non arrivi con la tattica ci devi arrivare con la qualità ed il carattere dei giocatori di cui disponi. Io proprio nei giocatori di qualità e di maggiore carattere ho visto una partecipazione relativa alla partita. E non solo ieri sera ma anche al S. Paolo contro la Lazio e nei secondi tempi, quando appunto il Napoli evidenzia qualche lacuna. Non mi soffermerei troppo sul gesto di Kvaratskhelia. E non sono d'accordo con l'ascoltatore che Kvara sarebbe già venduto. Io tenderei ad essere meno pessimista e distruttivo. E cercherei le ragioni che possono determinare questo stato di cose per poi trovare le soluzioni. Se dopo la prima partita di campionato già diciamo che Garcia deve andare via ci autodistruggiamo.

Non dobbiamo continuare a paragonare questo Napoli con quello dell'anno scorso. Io sono convinto, pur non avendo la controprova, che il Napoli avrebbe potuto avere difficoltà anche con Spalletti perché innanzitutto è difficile ripetersi, poi non sei più la sorpresa e poi ci sono giocatori a scadenza di contratto e non contenti della posizione contrattuale. Ecco perché credo che neanche Spalletti quest'anno avrebbe potuto ripetere quanto fatto lo scorso anno. Noi oggi dobbiamo sostenere Garcia ed è probabile che la vittoria di ieri sera possa essere un punto di svolta aiutando il Napoli anche in Campionato a ritrovare la convinzione della propria forza nei propri mezzi. Io credo che il Napoli abbia tutte le carte in regola per lottare fino in fondo”.