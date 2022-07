Malfitano: "Dybala? Comincia a tenere Koulibaly, poi se prendi anche lui sei da Scudetto"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport: “Dybala? Inizia a tenere Koulibaly, poi se riesci a portare Dybala al Napoli hai fatto bingo. Significa che porti a Napoli un campione di grande livello. Con Dybala e la conferma di Koulibaly o Osimhen, gli obiettivi dovrebbero cambiare per forza di cose legittimamente. A quel punto parlare di scudetto non sarebbe un’eresia. Ho tanta fiducia anche in Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto un ottimo affare. Aspettiamo che questo ragazzo arrivi in Italia e conosca il nuovo ambiente facendo vedere di che cosa sarà capace. L’arrivo di Dybala riaccenderebbe molti entusiasmi.

C’è un aspetto da considerare, a Torino sempre con la necessità di dover affrettarne i tempi di recupero per ogni infortunio hanno fatto sì che questo ragazzo non guarisse mai completamente utilizzandolo a mezzo servizio. Qui arriverebbe motivatissimo dopo che la Juve gli ha voltato le spalle e in una città dove con un argentino si pensa subito a Maradona. Io credo che Dybala potrebbe essere un ottimo punto di partenza per alzare un po’ l’asticella di questo club. Io parto da una considerazione, De Laurentiis quando vuole qualcosa, lo prende. Lui i grandi affari li sa valutare, ho sempre parlato della genialità di questo imprenditore. Ci starà ragionando sull’affare facendo i suoi conti per bene. Se dovesse arrivare, arriverebbe a Napoli il miglior talento della Serie A che avrebbe un ritorno fortissimo tra i tifosi. Guadagnerebbe un po’ di stima dai tifosi nuovamente”.