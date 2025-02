Malfitano: "Esagerato gettare la croce su Mazzocchi! Sapevamo non fosse Maldini o Bergomi"

Il giornalista Mimmo Malfitano, a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre', ha parlato dei temi del giorno in casa Napoli: "Senza Neres mi sarei aspettato Ngonge, ma forse Conte non lo vede. Contro il Palermo però l'esterno belga ha segnato e gli darei altra fiducia. Non molto tempo fa, è stato pagato tanti soldi da De Laurentiis. Un allenatore come Conte è molto sistematico, ha trovato un equilibrio dal quale non vuole fuggire. Tocca dunque a Raspadori, speriamo possa finalmente esprimersi al meglio.

Sapevamo tutti che Mazzocchi non era Paolo Maldini o Bergomi, ma gettare la croce addosso a questo ragazzo è esagerato. Se Conte lo ha messo in campo è perchè crede in lui, con le qualità che ha. E se nel 3-5-2 addirittura dovesse giocare vuol dire che ha la fiducia di tutti. Quindi cerchiamo di sostenerlo. Per quanto riguarda il centro sportivo e lo stadio eviterei di pronunciarmi. Perchè ne abbiamo sentite tante negli ultimi anni. Preferisco esprimermi quando sarà piazzata la prima pietra... Per lo stadio so che ci sono varie ipotesi, non posso pensare che Napoli manchi l'appuntamento con gli Europei 2032!

Sicuramente alla fine l'impianto verrà ristrutturato e Napoli sarà una delle città italiane ad ospitare la kermesse. Per me De Laurentiis non ha preso Garnacho perché avrebbe pagato 60-70 milioni per un giocatore destinato alla panchina almeno fino a giugno. Non si possono fare esperimenti come in passato: vi rendete conto che Simeone è costato 18 milioni è sta in panchina, altri 18 sono stati spesi per Ngonge e addirittura 35 ne sono stati investiti per Raspadori, che non gioca mai? Se l'obiettivo dichiarato è tornare in Europa, queste spese sono un lusso".