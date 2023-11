Malfitano: "Garcia deludente per il gioco, ma ancora di più per un altro motivo"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Garcia è deludente per il gioco in campo, ma è ancora più deludente in quanto è un allenatore defenestrato e cacciato perché sarebbe bastato un 'sì' di Conte… e invece se ne esce con 'ho capito chi sono i miei nemici' riferendosi ai giornalisti…”