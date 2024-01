Malfitano: “Il 50% dei giocatori del Napoli non sono da progetto vincente”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù: "Io penso che il mercato del Napoli non riguarderà l’allenatore. Mazzarri già ha fatto capire che con lui non ne hanno discusso, ma nella mente di De Laurentiis c’è l’allenatore del 4-3-3, un profilo che probabilmente lui avrà già individuato e che noi non sappiamo.

Il discorso è un altro: l’investimento che farà a gennaio sarà per avere un effetto immediato o per una progettualità futura? Per quanto riguarda il progetto futuro, se vorrà essere sempre vincente, tu non puoi prendere il 50% come quelli che sono attualmente in rosa. Secondo una mia stima il 50% dei giocatori del Napoli non sono da progetto vincente, malgrado lo scudetto vinto”.