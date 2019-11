Malfitano: "Il collegio arbitrale darà ragione ad ADL. Il patron ha sbagliato nei modi ma ha agito correttamente"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista de la Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano che ha detto la sua sulle ultime vicende azzurre: “Non essendo padrone di questa vicenda che abbraccia la società - nel senso che non so fino a che punto il sindacato mondiale dei giocatori possa avere ragione - ma posso affermare che il 5 Novembre sera, la squadra sapeva di dover andare in ritiro, perché la comunicazione era stata già fatta. A me pare si tratti di disobbedienza ed il collegio arbitrale darà ragione a De Laurentiis e penso che sia giusto che i giocatori paghino. La gente è inca**ata con i giocatori, perché hanno creato uno stato di cose che non ha favorito l'immagine del Napoli in generale. Ai giocatori non fregava niente di nessuno e hanno voluto fare un braccio di ferro, sbagliando e traditi dall'ignoranza. Non difendo mai De Laurentiis, ma in questo momento ha pienamente ragione, magari avrà sbagliato nei modi, ma in quest'occasione ha agito in maniera corretta. Anche ieri hanno fatto quest'incontro, ma cosa ci si può dire in tre quarti d'ora?".