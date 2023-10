Malfitano: "Le parole di ADL su Osimhen non sono vere. Fossi in lui mi preoccuperei"

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto in diretta su Radio Marte

Mimmo Malfitano, giornalista, è intervenuto in diretta su Radio Marte: “Secondo me non si possono inserire Raspadori o Simeone negli ultimi 5-7 minuti. Quel tipo di cambio lo devi fare prima, come quando è arrivato il gol del Real Madrid. Anche la ricerca di soluzioni come il 4-2-3-1, nella fase finale della partita, hai rimediato una squadra che non ha più offeso. E non stai giocando contro una piccola di Serie A, sei in campo contro una squadra che nella gestione della palla credo possa insegnare qualcosa.

Le dichiarazioni di De Laurentiis al Chiringuito non sono per nulla veritiere. Io non credo alle sue dichiarazioni di ieri e sulla questione Osimhen sono molto ma molto pessimista. Io se fossi nel presidente mi preoccuperei perché le cifre da lui chieste nella prossima estate non le potrà mai pretendere essendo Osimhen a scadenza di contratto l'anno successivo. Io credo che su questa vicenda sarebbe meglio se calasse il silenzio, sia dalla società che dal calciatore, perché si è capito che questo è l'ultimo anno di Osimhen a Napoli”.