Malfitano: “Napoli miracolato col Monza! Se Pessina avesse segnato…”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù: “Si parla e si discute del Napoli di Mazzarri, ma non lo sarà mai! Se io per 30 anni faccio l’allenatore e gioco con il 3-5-2, arrivo a Napoli perché è l’opportunità per rientrare e mi impongono di fare un 4-3-3 che non è il mio modulo…si vede anche nel momento in cui bisogna intervenire per provare a sistemare le cose.

Se una delle occasioni avute contro il Monza fosse andata a segno, noi a questo punto ci riempivamo la bocca perché il risultato ti fa anche cambiare l’atteggiamento critico. Però in definitiva il Napoli è stato miracolato con il Monza perché se Pessina avesse segnato quel rigore…”.