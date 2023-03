Malfitano: "Nessun allarme, ko deciso da un episodio! Quante altre volte Vecino tira così?"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non si può mica pretendere che si vinca sempre? Può succedere che da qui alla fine del campionato il Napoli non perda più, ma dovesse arrivare un'altra sconfitta andrebbe archiviata e basta. Il Napoli non ha accusato un calo di condizione, non è una sconfitta preoccupante perché è arrivata a causa di un avversario che ha saputo limitare gli uomini di Spalletti.