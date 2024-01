Malfitano: “Osimhen doveva partire dopo Torino, non gliene frega niente del Napoli!”

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’: “Osimhen? A gente come lui non frega niente della maglia! Lo sta evidenziando a più riprese: va in campo e fai i gol perché si allena in vista della Coppa d’Africa e perché gli fa i gioco perché guadagna e per i bonus sul contratto. Però dimostra continuamente che non gliene frega niente nè di restare a Napoli né di contribuire alla causa.

In un momento di crisi così profonda della squadra, il suo dovere sarebbe stato quello di restare insieme con i compagni, andare in campo a Torino e cercare di risollevare la baracca e poi andare via”.