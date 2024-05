Malfitano ribadisce: “Tutto ciò che è successo è per il 70% colpa dei calciatori”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': “Calzona pensava di risollevare questa squadra e di incidere nuovamente dopo le esperienze come secondo allenatore. Invece non ha avuto la risposta che si sarebbe aspettato dalla squadra e per questo motivo ha deciso di convocare la conferenza stampa pre-Roma distribuendo le responsabilità anche verso i giocatori. Su questo mi trova perfettamente d’accordo perché dall’inizio della stagione sostengo che tutto ciò che è successo è solo ed esclusivamente per il 70% colpa dei calciatori”.