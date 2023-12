Malfitano: "Scudetto andato, ecco come ora il Napoli può salvare la stagione"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'.

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Lo scudetto è ormai andato, visto che è difficile recuperare sull'Inter, la stagione ora ha altri obiettivi che non ti permettono di salvare l'annata. A meno che non vinci la Champions, che fai? L'obiettivo iniziale non era quello: si doveva difendere lo Scudetto. Il Napoli ha cambiato poco, ma abbiamo visto che il problema non è solo l'assenza di Kim: riguarda la panchina, i calciatori, le prestazioni dei singoli, l'ambiente...

Non bisogna buttare via nulla, però la vedo dura. Se il Napoli riesce a conquistare un trofeo o arrivare almeno in semifinale di Champions League, la stagione può salvarla in parte. Il minimo era difendere lo Scudetto, non vincerlo; e finora, è sotto gli occhi di tutti, non lo sta difendendo. Quest'anno sta mancando anche l'interdizione, quella di Anguissa e Lobotka, e i centrali si rivedono scoperti. Pensavamo che Rrahmani fosse il nuovo Krol, ma senza Kim è diventato un giocatore normale. Ci sono tante situazioni che spiegano il perché di un'annata che si è rivelata un mezzo flop, se non un flop"