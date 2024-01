Malfitano: "Squadra di irresponsabili! Garcia non aveva tutte le colpe..."

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, l'ex giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato della situazione in casa Napoli

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, l'ex giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato della situazione in casa Napoli: "Non è vero che si è sottovalutato il problema. Non mi piace citarmi, ma dissi che Garcia non aveva tutte le colpe, lo si attaccava ed era il bersaglio preferito di tutti ma aveva il 20%-30% di colpe e dissi che la colpa maggiore era dei calciatori che vanno in campo. Sono loro che decidano le strategie da usare verso la società in determinate discussioni.

I giocatori possono non essere contenti per certe situazioni, ma è un gruppo di irresponsabili! Si possono avere tutti i problemi del mondo, minutaggio, contratti, ma in campo si deve rispettare la maglia, si deve rispettare la tifoseria che anche a Torino ha subito un'umiliazione straziante ed è da vili non difendere lo Scudetto. Si vede! E non credo alla storia della condizione fisica, i responsabili sono loro!".