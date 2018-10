Malfitano su ADL-Sarri: "Ci fu un incontro che indispettì il presidente. Ancelotti? Vediamo se fra tre anni avrà vinto..."

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Crc: "Chissà se Ancelotti resterà 6 anni, con i presidenti della società di calcio è sempre difficile poter guardare oltre il futuro prossimo. A Genova, Preziosi ha esonerato Ballardini definendolo scarso, dopo che la squadra ha 12 punti in 7 partite! Quindi vorrei chiedere al presidente, come mai si sia accorto solo ora che Ballardini è scarso e come mai abbia richiamato Juric. Ancelotti è di caratura internazionale e farà bene a Napoli, ma voglio vedere tra 3 anni, qualora non dovesse vincere nulla, se il connubio continua. Io chiaramente mi auguro che resti 60 anni! Su Sarri De Laurentiis non ha detto cose nuove. Tutti sappiamo che dopo Napoli-Crotone, il presidente voleva incontrare il tecnico per definire l'adeguamento del contratto. Sarri rispose di parlarne con l'avvocato e credo che questo indispettì il presidente, che allora ritenne concluso quel rapporto. Il rapporto, inoltre, tra i due era già chiuso dallo scorso gennaio. Il Napoli oggi pu vincere qualcosa, ma in caso di scudetto credo che la Juventus sia ancora un bel po' avanti. Tuttavia non è detto che i bianconeri vincano per forza, anche perché quest'anno c'è il chiaro intento di vincere la Champions League, per cui al mese di marzo potrebbe esserci la vera resa dei conti. Sul piano mentale tutti possono avere un calo, e allora lì il Napoli dovrebbe essere bravo ad approfittarne ma anche a non arrivarvi con troppi punti di distacco".