Malfitano su Roma-Napoli: "Conte gliel'ha regalata alla fine"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Tele A per commentare la gara pareggiata domenica scorsa dal Napoli all'Olimpico contro la Roma: "Capolavoro strategico di Ranieri? No. La Roma poteva meritare il punto, ma Conte gliel’ha regalato. Possiamo discutere delle questione tattiche e sui cambi, ma credo gliel’abbia regalata sul finire, dandogli l’opportunità di attaccare in 11, mancava solo il portiere Svilar in attacco. In altre occasioni partite così il Napoli le ha vinte, stavolta è mancato l’episodio perché c’è stato il gol di Angelino. In altre situazioni ha vinto, non ci vedo nulla di drammatico”.