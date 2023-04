Malfitano: "Troppe critiche, questo Napoli merita rispetto. Champions solo una chicca"

"Mi auguro che vada benissimo in Champions, ma poi non facciamo di questa competizione un qualcosa di imprescindibile".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli , è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano : " Nella prestazione di ieri a Lecce il Napoli ha dimostrato di avere delle problematiche, non ci sono assolutamente incertezze dal punto di vista tecnico-tattico ma da quello fisico. Ieri è venuta meno la forza, se ne accorto lo stesso Spalletti che qualcosa ha lasciato intendere. Ha però insistito su giocatori, che magari potevano tirare il fiato. Mi riferisco a Kim e Anguissa, che non mi è parso il giocatore che abbiamo visto fino ad un mese fa. Spalletti non vuole lasciare nulla per strada per quanto riguarda lo scudetto, anche se per il campionato credo sia ormai fatta visti anche i pareggi di Milan e Inter. Stasera c’è lo scontro diretto Lazio-Juve, sono partite che fanno solo il gioco del Napoli.

Troppe critiche? Non bisogna eccedere nelle critiche, non le capisco. Questo Napoli merita il rispetto di tutti per quello fatto finora, tutto sommato ha perso tre partite contro tre avversari di livello. Negli anni passati il Napoli perdeva contro le medio-piccole, le partite come quella di Lecce erano proprio l’handicap degli azzurri. Mi auguro che vada benissimo in Champions, ma poi non facciamo di questa competizione un qualcosa di imprescindibile. Deve essere la chicca, se non arriva bravi lo stesso, siete stati fenomenali, non cambia nulla. Ormai non si parla più del campionato, ma solo di Champions”.