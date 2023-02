Man City, Guardiola: "Stasera guarderò Real-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Lipsia.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Lipsia negli ottavi di finale di andata della Champions League: "È un torneo fantastico e che adoro. Non so fino a dove arriveremo, ma siamo qui. Già qualificarsi e passare i gironi è difficile, per questo il sogno è di far bene domani e di andare ai quarti. Se la mia carriera finisse domani sarei più che benedetto per quello che ho fatto a Barcellona, ​​al Bayern Monaco e qui, per fare quello che ho fatto in Europa in così poco tempo.