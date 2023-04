Man City, Guardiola stavolta evita: "Non parlo del Napoli, Spalletti è sensibile..."

Nel corso della conferenza pre-match con il Bayern Monaco, il tecnico del Man City non ha voluto parlare del Napoli

La replica di Spalletti non è piaciuta a Pep Guardiola. Nel corso della conferenza pre-match con il Bayern Monaco, il tecnico del Man City non ha voluto parlare del Napoli in riferimento alle dichiarazioni del tecnico dei partenopei: "Non voglio parlare del Napoli perché altrimenti il tecnico sarà di nuovo scontroso con me.