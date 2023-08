Mancini a Repubblica contro Gravina: "Perchè è intervenuto sul mio staff?"

A due giorni dall'ufficializzazione delle sue dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini decide di raccontare la sua verità.

A due giorni dall'ufficializzazione delle sue dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini decide di raccontare la sua verità. E ai taccuini del quotidiano 'La Repubblica', attacca in maniera chiara il presidente della Federazione Gabriele Gravina: "Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l’ha fatto e io mi sono dimesso".

Poi in un altro passaggio: "È da un po’ di tempo che lui pensava cose opposte alle mie. Ma allora perché intervenire sullo staff? Cosa c’entra? A quel punto doveva mandare via me. Invece ha colto l’occasione perché alcuni miei collaboratori erano in scadenza e ha giocato su questo".