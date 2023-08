Mancini al Cds: "Falsità sull'Arabia, vogliono buttarmi fango! Gravina poteva tenermi, auguri a Spalletti"

L'ormai ex Ct Roberto Mancini rompe il silenzio al Corriere dello Sport per smentire le notizie circolate nelle ultime ore per spiegare le sue dimissioni.

"Non sono scappato da nessuna parte. Non ho ucciso nessuno. Non credo di meritare tutto il fango che mi stanno buttando addosso. Non ho ammazzato nessuno, merito rispetto. E l’Arabia Saudita non c’entra nulla. Proprio nulla", l'ormai ex Ct Roberto Mancini rompe il silenzio al Corriere dello Sport per smentire le notizie circolate nelle ultime ore per spiegare le sue dimissioni. Di seguito alcuni stralci:

«Era da mesi che ci stavo pensando, forse era arrivato il momento di lasciare, perché quando certe cose, certe situazioni, cambiano all’interno, vuol dire che comunque si sta andando verso la fine. Lo ripeto, non credo di aver ammazzato e di aver mancato di rispetto. Non ho ucciso nessuno. Mi dispiace aver letto e sentito certe cose. Ho sperato di poter andare avanti perché allenare l’Italia mi piaceva moltissimo, però, quando poi le situazioni cambiano e capisci che è arrivato il momento di lasciare, devi anticipare i tempi delle tue decisioni e, ripeto, con grande dispiacere, l’ho fatto».



Dello staff era rimasto Salsano. Evani è andato via. Lombardo, Nuciari, Di Salvo, ancora in Federazione, ma più distanti dal suo gruppo di lavoro. Non confermato Sandreani. Gravina voleva rinnovare, così sapevamo da un anno.

«Quando le cose cambiano o iniziano a cambiare, secondo me non si è più sulla stessa lunghezza d’onda e prima che accada qualcosa di più grave è sempre meglio anticipare, sebbene l’abbia fatto con grande dispiacere. Alla Nazionale tenevo moltissimo».



Gravina dice che vi siete sentiti venerdì e poi nella serata di sabato sono arrivate le dimissioni via Pec.

«Vero. La prima volta ci siamo scambiati dei messaggi il 7 agosto. Ci siamo risentiti al telefono. E dopo altri due giorni ho mandato la Pec. Un atto dovuto, l’unico possibile dal punto di vista formale, solo così avrei potuto dimettermi. Punto. Dovevo fare questo, mandare una Pec, avendo maturato la decisione di lasciare. Poi dopo le cose potevano cambiare». In che senso potevano cambiare? Si aspettava che Gravina potesse trattenerla? «Certo. Se uno vuole, le cose può farle cambiare». È ancora una possibilità oppure no? «No... Penso stiano prendendo Spalletti, al quale faccio tanti auguri».