Mancini categorico: "Per me il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho"

Nelle nominations per il Pallone d'Oro 2021 ci sono ben cinque calciatori italiani dopo il trionfo della Nazionale agli ultimi Europei. Chi voterebbe Roberto Mancini? Lo svela lui stesso in conferenza stampa: "Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario".