Mancini commenta le voci: "Per fortuna che il Napoli ha annuciato l'allenatore..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Olanda. "Per fortuna che il Napoli ha preso l'allenatore, sennò... (sorride) Ero dispiaciuto per la partita, potevamo vincere e andare in finale. Tutto il resto non esiste".

Che Italia sarà domani? Gioca Retegui?

"Sì, sicuro domani. Era prevista una partita per uno, i giocatori sono stanchi, non sono al 100%. Nei giorni in cui abbiamo lavorato abbiamo cercato di recuperare... è una partita importante, cerchiamo di vincere anche se non c'è il primo posto in ballo".

C'è un progetto di novità?

"Questa fase di qualificazione di Nations League è stata giocata con calciatori giovani, che forse non conoscevate nemmeno. Il progetto è già partito. C'era il Mondiale under20, l'Under21... Avevamo Bastoni che il giorno prima della partenza si è ammalato, qualche problema lo abbiamo avuto".