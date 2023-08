Mancini sul suo probabile erede: "Sono sicuro che Spalletti farà bene"

"Auguro a Luciano, se tocca a lui, il miglior futuro sulla panchina dell’Italia".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, nel corso delle interviste concesse due giorni dopo l'ufficialità delle sue dimissioni ha voluto fare anche un in bocca al lupo a Spalletti, allenatore che molto probabilmente sarà il suo successore: "Auguro a Luciano, se tocca a lui, il miglior futuro sulla panchina dell’Italia. È un ruolo che regala emozioni uniche, sono sicuro che farà bene".

Poi sull'aver lasciato la Nazionale a meno di un mese da due impegni decisivi: "C’è il tempo per fare tutto. La Nazionale non è un club, chiunque venga dopo di me avrà il tempo per organizzare il lavoro perché in azzurro non si scende in campo ogni giorno. Se fossi rimasto io, avrei allenato durante la sosta all’inizio di settembre. E così farà il mio erede. C’è tempo ancora".