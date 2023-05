Mancosu sponsorizza Motta: “Ha le qualità per potersi esprimere al meglio anche a Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Mancosu

Come vedrebbe Thiago Motta in una piazza come Napoli?

“In questi mesi il tecnico rossoblù ha fatto sicuramente molto bene. Le ambizioni, nella prossima stagione, saranno altissime in azzurro ma Motta credo abbia le qualità caratteriali e tecniche giuste per potersi esprimere al meglio anche con i partenopei”.

Quanto perde il Napoli con l’addio di Giuntoli?

“Abbastanza. Il lavoro di Giuntoli è stato straordinario a Carpi, portando il club dalla D alla massima categoria. Anche a Napoli i meriti del direttore sono evidenti, all’insegna di un mercato brillante ed intelligente, coronato dallo storico traguardo del tricolore. Perderlo sarebbe difficile per il club partenopeo”.

Orsolini pronto per il grande salto?

“Ha fatto un gran campionato. Non è sempre partito titolare ma ha saputo rispondere presente quando chiamato in causa. Credo sia un giocatore maturo per fare il salto definitivo. D’altronde, se non si concede ad Orsolini l’opportunità di una big non so a chi potrebbe essere concessa…”.

Con che stimoli Bologna e Napoli affronteranno la prossima gara?

“Sarà difficile. Entrambe le squadre hanno ormai raggiunto i propri obiettivi, ma la sfida contro i campioni sarà una vetrina importante per i felsinei. Ci sarà una bella cornice di pubblico al Dall’Ara per quella che sarà l’ultima trasferta degli azzurri. Un’opportunità, dunque, anche per il Napoli”.