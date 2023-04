Mandorlini: "Col Verona non sarà facile. Osimhen? Importante un po’ di minutaggio"

"Non so se vale la pena di rischiare, dipende da come sta, ma è importante rivederlo in campo perché sarebbe un rientro fondamentale".

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte: "Il Napoli farà turn over col Verona? Ovviamente Spalletti sicuramente ha già in mente la formazione, un po' di alternanza ci può stare, ci sono anche due elementi che non giocheranno col Milan perché squalificati. Non sarà una gara non facile contro un Verona che ha ancora possibilità di salvarsi, ma il Napoli di certo affronterà la partita nel modo giusto, degna di rispetto per i tifosi e per il campionato, ma in questo momento è normale che l'obiettivo prioritario, data la classifica, è il ritorno col Milan.