Mandorlini: "Gasperini farà come Sarri? Non credo proprio"

Andrea Mandorlini, tecnico ex Atalanta, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Gasperini emulerà Sarri sabato? Non credo, ogni partita ha una sua storia, il Napoli ha perso con la Lazio ma poteva anche pareggiarla. L’Atalanta non so che gara farà ma è chiaro che proverà a difendersi, ma gli azzurri hanno già dimostrato tante volte di potersi riscattare e di superare certe difficoltà, magari cambiando qualche calciatore. Ultimamente l’Atalanta non sta avendo un rendimento elevato, ma ha cambiato a inizio stagione tantissimi giocatori, è in una fase di ricostruzione, nell’ottica del rinnovamento ci sta perdere qualcosa per strada e comunque sta facendo un campionato importante, è a ridosso della zona Champions e comunque in zona Europa".