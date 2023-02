Mandorlini su Spalletti: "Bravo nel far ruotare la rosa e a tenere tutti dentro il progetto"

"Finalmente il momento di Simeone? Ci sono tante partite ore, si farà trovare ancora una volta pronto".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della partita tra i neroverdi e il Napoli di domani sera: “La gara contro il Napoli si prepara da sola. Giocare contro i più forti è sempre bello e stimolante, ha ragione Dionisi nel dire che bisognerà avere un po’ di presunzione di poter battere gli azzurri. Certo, in questo momento, il Napoli appare quasi invulnerabile e insuperabile per chiunque. Gli azzurri hanno un vantaggio importante in classifica e l’obiettivo per loro è arrivare quanto prima a dama. Poi c’è anche la Champions, ma Luciano è bravo nel far ruotare la rosa e a tenere tutti dentro il progetto.