Mangala, l'intermediario: "Il Napoli è interessato, ma c'è anche la Juve"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Napoli Press, Enrico Sposato, intermediario – tra le tante cose – del possibile approdo di Orel Mangala

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Napoli Press, Enrico Sposato, intermediario – tra le tante cose – del possibile approdo di Orel Mangala al Napoli ha parlato così del futuro del belga.

Mangala può salutare Nottingham Forrest in questa sessione di mercato?

“Il mercato crea nuove opportunità. Orel ha un contratto con il Nottingham che deve rispettare almeno fino al prossimo anno. Questo non esclude la possibilità di fare nuovi step per la sua carriera. C’è un interessamento vivo di molti club, alcuni italiani. Interessamento che Orel ha vissuto negli altri anni quando giocava allo Stoccarda. Adesso due club della penisola si sono affacciati con più prepotenza degli altri, cercando di capire i margini per un trasferimento in questa sessione di mercato. È chiaro che si tratta di un affare molto importante per il mercato italiano a valle delle normative che spingono i club a porre un po’ di attenzione in più sulle finanze. Trasferimento difficile, ma che potrebbe evolversi nella finestra di gennaio”.

In Italia si è parlato di un forte interessamento del Napoli e della Juventus. Quale gradirebbe il giocatore?

“Il giocatore è focalizzato sul Nottingham. Napoli e Juventus? Due club immensi: due dei top cinque più importanti italiani in Europa. Scommetto che qualsiasi giocatore sentendo sirene da Napoli e Torino si affascini. Inutile dire che il brand Italia, Napoli e Juventus catturi ancora grande fascino ed interesse per il livello e la qualità tecnica, ma anche societario. Non ho dubbi che Orel abbia interesse alla Serie A ed a maggior ragione a club come Napoli e Juventus”.

Più Napoli o Juventus? E sul Rennes…

“Confermo l’interesse dalla Francia, club che ha spinto molto per capire delle condizioni tra club e giocatore. Non c’è nessun vantaggio: nessuna competizione. Semplicemente club interessato che ha fatto un sondaggio ricevendo risposte chiare da parte dell’entourage. Il calciatore è di proprietà del Nottingham. Bisogna trovare una quadra economica prima con il club…dando sempre un occhio all’indice di liquidità di ogni club ed alle uscite. Non è facile poter fare mercato in Italia. Il tema finanziario mette in difficoltà l’Italia per gli affondi finali”.

C’è una preferenza?

“Diciamo che Orel ha avuto anche altri interessamenti dall’estero, dalla Turchia. Si è palesata un’offerta economica concreta dal Galatasaray: prima in estate, poi ora in inverno. Orel è nel giro della nazionale: vuole a tutti i costi competere con la sua nazionale all’Europeo. Chiaro che in qualche modo ci sia l’interesse del calciatore di voler avere visibilità per partecipare all’Europeo. La Serie A rimarrebbe la prima scelta di Orel: attira più della Ligue 1″.

Orel ha sentito Mertens per chiedergli di Napoli? La situazione non è delle migliori

“Ti dico che non c’è stato alcun contatto. Sì, la situazione non è delle migliori, ma Napoli resta Napoli. Sia per Orel, che per noi. Permette a tutti i giocatori – come lo scorso anno – di illuminarsi all’ombra del Vesuvio. Difficile dire che il Napoli non ha un brand importante per attirare un calciatore di questo livello”.