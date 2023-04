Manovra stipendi Juve, Avv. Paniz sicuro: "Nessuna penalizzazione, UEFA non farà niente"

L'avvocato Maurizio Paniz, presidente dello Juventus Club Montecitorio, a TMW ha parlato della situazione bianconera per quanto riguarda la questione stipendi

L'avvocato Maurizio Paniz, presidente dello Juventus Club Montecitorio, a TMW ha parlato della situazione bianconera per quanto riguarda la questione stipendi, escludendo una possibile penalizzazione. "Anche lì non ci sono violazioni del dovere di lealtà, a maggior ragione c'è una violazione specifica che riguarda il profilo penale. Non vedo in cosa sia sleale il comportamento della Juventus per avere accolto la tesi che gli stipendi andassero inseriti nel bilancio al momento del pagamento. Lì non dovrebbe esserci nessun punto di penalizzazione, se le cose vengono valutate con equilibrio al massimo ci sarà una pena pecuniaria".