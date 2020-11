Maradona, il legale: "Sono sconvolto, se ne va il miglior calciatore di tutti i tempi"

Angelo Pisani, storico legale di Maradona, è intervenuto alla Rai: "Purtroppo devo confermarvi che dai familiari giunge la medesima notizia del decesso di Maradona per problemi conseguenziali all'operazione al cervello di qualche settimana fa. Non riesco a crederci, come tanti. L'ultima volta l'ho sentito qualche mese fa, prima dell'operazione. Dai media argentini ho saputo di queste complicazioni in giornata e di soccorsi frenetici. Se ne va il più grande campione di calcio del mondo. Sono letteralmente sconvolto, ma un genio non muore mai. Lui vivrà sempre nei nostri cuori. La mia soddisfazione è quello di averlo riportato a Napoli da uomo libero e onesto. In passato sono state dette tante bugie, l'accusa di evasione fiscale infondata. Stavamo riuscendo a ribaltare la situazione e in Cassazione aspettavamo la parola fine. Purtroppo Diego la guarderà dal paradiso"