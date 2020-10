Maradona, il ricordo dell'amico Incocciati: "Gli feci mettere gli sci per la prima volta"

Amico storico di Maradona, con cui ha giocato nel Napoli nella stagione '90-91, Beppe Incocciati ha condiviso tanti momenti piacevoli con il Pibe de Oro: "Per i suoi 60 anni gli ho fatto gli auguri via social ma naturalmente in giornata lo chiamerò e glieli farò personalmente - racconta a TMW - abbiamo vissuto in effetti periodi straordinari che mi hanno fatto conoscere una persona che si è sempre caratterizzata per l'umiltà, al di là della sua grandezza calcistica".

I primi episodi che le vengono in mente? "Posso vantarmi di essere stato il primo a fargli mettere gli sci ai piedi. Non era mai stato sulla neve e allora organizzammo due-tre giorni sulle piste di Campo Catino, a venti minuti da Fiuggi, la mia terra. C'erano anche Careca, Alemao e Ferrara. Ci divertimmo molto e Diego era contento di questa nuova esperienza. Tra l'altro scese subito senza problemi sulle piste rosse e nere, capì rapidamente e con grande naturalezza qual era la dinamica dello sci. Faceva forza sulle sue gambe e non aveva problemi. Ma anche nel golf ha imparato subito. E' sceso sulla terra dall'Olimpo degli Dei..."

Per quel che riguarda il campo invece che cosa le viene in mente? "La vittoria della Supercoppa italiana ma anche come dicevo prima la sua disponibilità totale con i compagni di squadra. Ha sempre avuto un gran cuore e il valore dell'umiltà. E' stato il più grande di tutti ma non lo ha mai fatto pesare. Sapeva del resto qual è il valore della vita e i sacrifici che vanno fatti anche perchè, come si suol dire, in infanzia non aveva avuto la pappa pronta".