Maradona jr ai suoi nuovi giocatori: "Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo"

vedi letture

Diego Maradona Junior è pronto a vivere una nuova esperienza professionale. L'allenatore, infatti, ha esordito come tecnico dell'Ud Ibarra, squadra del sud di Tenerife.

Le telecamere di “El Chiringuito” lo hanno ripreso mentre dice alla squadra: “Dimenticate il mio cognome, mi fa schifo. Non è facile, ma dimenticatelo. Sono qui per vincere. Devo vincere, perché non ho lasciato i miei figli a cinque ore di aereo per continuare a perdere partite”.

Concetto legato alla voglia del tecnico di dimostrare il proprio valore oltre il cognome che porta. A tal proposito, parlando del papà, Maradona jr ha aggiunto: "Io sono un essere umano, il più grande non era un essere umano, era di un altro pianeta. Mio padre per me era il migliore del mondo".