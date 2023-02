Maradona Jr: "Cori sulla morte di Diego? Che schifo, quella gente mi fa ribrezzo"

Infangare la memoria di mio padre è stato qualcosa di assurdo. Per altro è una cosa che non aveva alcun senso", ha concluso il figlio d'arte.

Intervistato dal quotidiano Il Mattino, Diego Armando Maradona Junior ha commentato così i cori oltraggiosi dei tifosi dello Spezia nei confronti di suo padre a margine della sfida di ieri col Napoli: "Innanzitutto dico che questi non sono tifosi. E non perdono mai l’occasione per dimostrare di essere totalmente distanti dai valori del calcio e dello sport. Questa è gente che mi fa ribrezzo. Non dovrebbero avere a che fare con lo sport, ma più in generale non dovrebbero avere nulla a che fare con le persone per bene".