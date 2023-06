Maradona Jr: "Dopo Spalletti? Mi sarebbe piaciuto De Zerbi, ma dico Benitez"

Diego Armando Maradona Jr, figlio del fuoriclasse argentino ha rilasciato un'intervista a La Repubblica sulla questione nuovo allenatore del Napoli

TuttoNapoli.net

Diego Armando Maradona Jr, figlio del fuoriclasse argentino ha rilasciato un'intervista a La Repubblica sulla questione nuovo allenatore del Napoli: "Mi dispiace per l’addio di un fenomeno come Luciano Spalletti.

Chi vorrei ora? Mi sarebbe piaciuto Roberto De Zerbi, ma è impossibile. Stesso discorso per Luis Enrique, altro di spessore. Se devo fare un nome, dico Rafa Benitez che conosce l’ambiente ed è garanzia per un mercato di qualità. È importante che la squadra sia confermata in blocco".