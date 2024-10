Maradona Jr: “McTominay miglior affare di tutta la Serie A! Douglas Luiz pagato 50mln e Koop 60…”

Diego Maradona Jr., allenatore del Montecalcio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non voglio dare consigli a Conte sulla formazione, ma personalmente sono dell’idea che non bisognerebbe mai rinunciare nè a Kvaratskhelia e né a Politano. Comincerei con l’undici che sta dando risultati. Ci sono calciatori come Neres e Ngonge che possono entrare e spaccare la partita, ma il Napoli ha trovato il giusto assetto con gli uomini che hanno portato il Napoli alla vetta della classifica.

McTominay? Un giocatore che è stato pagato meno di quanto vale. Se il mercato mi dice che Koopmeiners vale 60 milioni e Douglas Luiz circa 50 c’è da fare un grande applauso al Napoli perchè quello di McTominay è stato un acquisto incredibile. Lo scozzese si fa sentire fisicamente, è alto e grosso e dà una mano anche sulle palle inattive. E’ il miglior acquisto che è stato fatto in Serie A quest’anno e menomale che ci siamo arrivati noi per primi. Lui può aprire un ciclo stile Hamsik, è entrato dentro la città, dentro la maglia. Quando si bacia la nostra maglia entri nel cuore della gente e credo lui lo sappia bene. Spero di vederlo per tanti anni con noi.

Quando i giocatori sentono Napoli il pensiero a mio padre è d’obbligo. Papà quando fece la presentazione al Gymnasia La Plata disse ‘l’eredità più grande che lascerò ai miei figli è l’amore per la gente ed il ricordo ci chi mi ha visto giocare’. L’amore della gente ci aiuta ad andare avanti e a lenire il dolore di non averlo più. La gente sa quanto mio padre abbia dato allegria, ancora oggi vengono giocatori a Napoli e si ricordano che questa è la città di Diego Armando Maradona.

Conte? Napoli gli piace, la vive ed è bello. Sono un ragazzo che ha la fortuna di girare molto per il calcio e mi dicono sempre che vengo da una città pericolosa. Io invece rispondo che non è pericolosa, ma Napoli è bellissima. Ogni persona che viene dall’estero s’innamora, ciò vuol dire che Napoli è magica ed unica. Lo vedo anche nello stato d’animo di mister Conte. Mi piace quando Conte risponde alle illazioni sullo scudetto, ieri ha detto che la sofferenza è parte della vittoria.

Il Napoli di Spalletti? E’ irripetibile che il Napoli vinca di nuovo in quel modo allucinante, stravincendo il campionato”.