Maradona jr: "Mio padre sta bene, ha affrontato l'operazione con tanta forza"

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione in onda su Radio Crc, Diego Maradona Jr ha fornito alcuni dettagli sull'operazione a cui si è sottoposto il padre nella notte tra ieri e oggi: "Alle 3 di questa notte ho ricevuto la bella notizia, l'intervento è riuscito e mio padre sta bene. Mio padre l'ha affrontato con forza. Non sono stati giorni facili per me. Purtroppo vivo migliaia di chilometri di distanza. La telefonata di mia sorella Jana mi ha risollevato. Mio padre si era recato a La Plata per accertamenti già programmati. Nel corso di queste verifiche è stata scoperta la presenza di un'ematoma al cervello. Non sappiamo ancora come se lo sia procurato. L'importante è che si riprenda al meglio".