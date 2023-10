Maradona jr: "Papà mi chiese di perdonarlo, non esitai". E De Maggio si commuove

Diego Maradona jr. è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni.

Diego Maradona jr. è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “La tristezza in questi giorni prende il sopravvento, oggi è il suo compleanno, credo che lui sia in Paradiso a festeggiare. Lo immagino con il suo sigaro cubano.

Ho un ricordo ancora vivo: al suo 57esimo compleanno eravamo insieme ad Abu Dabi, lui mi prese da parte dopo una bellissima festa e mi disse con un velo di malinconia: figlio mio tu mi devi perdonare perché non me ne posso andare da questo mondo se non mi perdoni. Gli risposi che non ho nulla da perdonargli perché se sono qui è merito suo”. Al termine dell'intervento il conduttore Valter De Maggio è scoppiato in lacrime per le belle parole pronunciate da Maradona jr.