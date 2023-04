Maradona Jr: "Troppo grato a questi ragazzi, non posso arrabbiarmi. Mio padre sempre con noi"

C'era anche Diego Armando Maradona Junior tra i tifosi delusi a Fuorigrotta dopo il pareggio tra Napoli e Salernitana.

TuttoNapoli.net

C'era anche Diego Armando Maradona Junior tra i tifosi delusi a Fuorigrotta dopo il pareggio tra Napoli e Salernitana. Intercettato dai microfoni di Rai Sport, il figlio del Pibe de Oro ha espresso così il proprio stato d'animo: "Sarebbe stato meglio festeggiare oggi, ma è andata così. Sono talmente grato a questi ragazzi che non riesco ad arrabbiarmi con loro. Speriamo di festeggiare a Udine e tornare a Napoli con lo Scudetto. Mio padre è sempre con noi: siamo la sua gente, Napoli è la sua città, non lo abbiamo mai dimenticato. Portare il suo nome è per me motivo d'orgoglio".