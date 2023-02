Maradona, l'amico Ceci: "Quadro del suo piede già ritrovato. Ladri pentiti: un altro bel segnale"

"Ha un valore simbolico, portandolo via da quel luogo era uno sgarbo, da domani tornerà al suo posto".

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il quadro della riproduzione del piede sinistro di Diego è stato già ritrovato, i ladri si saranno pentiti. A chi mi ha chiamato ho detto che sicuramente è stata una bravata maradoniana e che il piede sarebbe tornato al suo posto, se non fosse stato così ne avrei fatto fare un altro. Sembra un po’ come il famoso film ‘Operazione San Gennaro’ che riportano il tesoro indietro, con i ladri che si sono ravveduti.