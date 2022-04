Maradona, l’amico-manager: “Il nome dello stadio non c’entra niente con i risultati"

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, ha parlato a Marte Sport Live

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, ha parlato a Marte Sport Live: “Lo stadio Maradona non porta bene al Napoli? In campo vanno i calciatori, il nome dello stadio e la statua non c’entrano nulla! Diego Maradona Store è uno store per portare avanti il nome di Diego, il mio amico di sempre. Si tratta di un progetto che ho pensato e portato avanti già dal 2017, con Maradona. Oltre ai gadget che già vedete, ci saranno alcuni prodotti in serie limitata, personali che riguardano Diego”.