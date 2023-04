Maradona, l'ex manager: "Il Napoli come l'Argentina: una vittoria in omaggio a Diego"

"I ricordi? Meravigliosi. Li rivivo a distanza di migliaia di chilometri osservando i video e le foto che arrivano da Napoli".

Intervistato in esclusiva da Il Mattino, l'ex manager di Diego Armando Maradona Guillermo Coppola ha commentato la situazione attuale degli azzurri: "Il Napoli come l'Argentina: una vittoria in omaggio a Maradona. Ma si può dire che è stato vinto lo scudetto? Quante partite mancano? Non bisogna mai urlare prima della vittoria, però.