Maradona, la figlia: "Processo per morte papà lento e doloroso, ma vogliamo giustizia!"

"Molte volte il processo è doloroso e lento e non ci fermeremo finché non sarà fatta giustizia! Tutti coloro che hanno smesso di fare il proprio lavoro [su richiesta di qualcuno o per inefficenza] saranno giudicati per questo!". Lo ha scritto sui social network una delle figlie di Diego Armando Maradona, Dalma, commentando il rinvio di a giudizio di otto persone per la morte della leggenda del calcio argentino, avvenuta due anni e mezzo fa, il 25 novembre 2020. Nella serata (ora italiana) di ieri, una corte d'appello argentina ha confermato che otto operatori sanitari saranno processati per le loro presunte responsabilità nella morte del 'Pibe de Oro'.