Maradona, via la pista d'atletica? Pres. Polo sportivo Meridione: "Lo stadio non è solo calcio!"

Restyling del Maradona o nuovo stadio a Bagnoli? Napoli avrà uno stadio pronto per i prossimi Europei organizzati dall'Italia nel 2032?





TuttoNapoli.net

Restyling del Maradona o nuovo stadio a Bagnoli? Napoli avrà uno stadio pronto per i prossimi Europei organizzati dall'Italia nel 2032? Tra gli argomenti a creare maggiore discussione sull'impinato di Fuorigrotta è la possibile eliminazione della pista d'atletica.

Intanto sull'impianto di Fuorigrotta Francesco Gabriele, presidente del 'Polo sportivo del Meridione', confederazione delle associazioni dilettantistiche che utilizzano lo stadio, ha rilasciato una intervista all'edizione online del quotidiano II Mattino: "Il polo rappresenta 13 associazioni che si servono di oltre cinquanta istruttori che assistono 3600 iscritti che, prendendo le distanze da logiche speculative e da ambiguità sul futuro dello stadio, mira a salvaguardare il lavoro di tanti napoletani ed il diritto per tutti alla pratica sportiva. II Maradona non è solo calcio ma atletica, fitness, ginnastica ritmica, basket, wushu, sanda, taekwondo, karate, pugilato e difesa personale sono tra le discipline praticate allo stadio alcune delle quali anche per diversamente abili".