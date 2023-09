Maran: "Napoli da scudetto con le milanesi. Ho un'idea su Raspadori"

Rolando Maran, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live

Rolando Maran, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live: "Raspadori? Ha duttilità, anche se secondo me lui rende più da centrale che da esterno, può giocare certamente in questo ruolo, ma a mio avviso il ragazzo è più a suo agio vicino alla porta. Il ko con la Lazio non guasta le ambizioni del Napoli, la prestazione poi non è stata così negativa, è stato un incidente di percorso e ci può anche stare, peraltro la Lazio era partita malissimo ad inizio stagione, sono straconvinto che il Napoli si giocherà le sue carte per lo scudetto e ripartirà da Genova. Non sarà facile sabato, Marassi è sempre un campo ostico.

Garcia? Ogni annata è diversa dall'altra, lui farà certamente bene e non si possono fare paragoni con Spalletti, arrivare in una squadra che ha stravinto non è facile ma farà bene. Nei primi tre posti vedo il Napoli e le due milanesi, sono un gradino sopra le altre, poi certo ci sono Juve, Roma, Lazio che hanno un potenziale incredibile".