Marchegiani difende Garcia: "Il Napoli ha giocato anche bene e mancava Osimhen"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto Luca Marchegiani, opinionista ed ex portiere: "Il Napoli a tratti ha anche giocato bene in questo mini ciclo, ha fatto anche buone partite. Sulle scelte di Garcia bisognerebbe anche sapere quali sono le condizioni dei giocatori. Noi esaltiamo Inzaghi che fa delle rotazioni anche premeditate, non me la sento di dire che Kvaratskhelia doveva giocare contro l’Empoli piuttosto che un altro. In queste partite non c’è stato Osimhen, che per me è un giocatore fondamentale anche l’anno scorso”.