Marchegiani: "Gol annullato a Di Maria? Se non ha fischiato in diretta non andava rivista al Var"

Ospite negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato Juventus-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha commentato Juventus-Napoli: "Il Napoli ha condotto la gara ma la Juventus oltre ad aver rischiato poco, ha avuto delle occasioni. E' mancata un po' di decisione, pericolosità nel momento decisivo. Sono due squadre che hanno due fisionomie di gioco molto diverse e anche questa sera si è visto. Vlahovic in panchina? Non dimentichiamo della gestione di Allegri per le prossime gare. Milik ha fatto ciò che a Vlahovic manca, farsi trovare dai compagni e iniziare delle giocate, ma forse un peso diverso in attacco avrebbe potuto dare qualcosa di diverso alla Juventus.

Gol annullato? E' un'interpretazione nettamente italiana, in Europa non è punibile come l'intervento di Leao su Lozano, oggi al Napoli è andata meglio. Secondo me questo fallo si poteva fischiare in diretta, dal momento che non lo ha fatto non andava più fischiato. Era da capire a velocità normale più che al replay".