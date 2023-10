Marchegiani: "Il Napoli ha un grosso problema: lo scorso anno non concedeva certi gol"

L'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato negli studi di 'Sky Calcio Club' il match vinto oggi per 3-1 dalla Fiorentina sul campo del Napoli.

L'ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato negli studi di 'Sky Calcio Club' il match vinto oggi per 3-1 dalla Fiorentina sul campo del Napoli: "Il Napoli ha incontrato una squadra forte - ha esordito -, che ti costringe a correre tanto, ti attaccano con grande determinazione e forza fisica. La gara di stasera di Kayode su Kvaratskhelia dimostra lo spirito della Fiorentina e la capacità di Italiano di mettere i giocatori nelle condizioni giuste per crescere".

Il Napoli ha avuto le sue occasioni, la Fiorentina però ha giocato una grande partita. E gli azzurri hanno qualche problema, in realtà problemi grossi: non difendono bene. Ostigard sta facendo bene, nessuno si aspettava chissà cosa, però le coperture che fa, il posizionamento, non convincono. Il Napoli subisce gol facili per gli avversari, tanti tiri in porta e lo scorso anno non era così. Oggi Meret non si è mosso nemmeno", ha concluso.