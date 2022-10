Marchegiani: "Napoli entusiasmante, ma la Roma è pragmatica"

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e ora opinionista Sky, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, dove ha parlato di Roma-Napo

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e ora opinionista Sky, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, dove ha parlato di Roma-Napoli: "Non posso non preferire gli azzurri, sono entusiasmanti. Mi sembrano un corpo unico, la squadra è compatta, i giocatori vanno in campo con lo stesso pensiero.

I giallorossi sono però forti e pragmatici nella loro gestione delle cose, delle partite. Figlie di un tecnico che ha personalità, come abbiamo imparato a riconoscere".