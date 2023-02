Marchegiani: “Napoli favorito con l’Eintracht ma attenzione, ha perso un’abitudine”

"Non trovo l'Eintracht una squadra con tantissimo talento, anche se quelli davanti sono bravi".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato di Eintracht-Napoli: “Kolo Muani assomiglia un po’ a Osimhen, è meno atleticamente devastante, ma come modo di giocare lo ricorda. Si muove tanto, è abbastanza bravo di testa, bravo ad attaccare la profondità. Il punto di forza dell’Eintracht è la pericolosità offensiva, dove sfruttano molto bene i due trequartisti Lindstrom e Gotze, lì dovranno stare molto attenti Lobotka e Anguissa. In difesa sono molto attaccabili, se giocherà Hasebe che ha 40 anni, può andare in grande difficoltà.